Homem ferido ao ficar debaixo de retroescavadora em Braga

Um homem ficou ferido depois de ter ficado debaixo de uma retroescavadora, ao fim da tarde desta terça-feira, em Braga, mas sem gravidade, tendo sofrido ferimentos no braço direito e ainda escoriações, tendo sido transportado para a Urgência do Hospital de Braga.

O acidente ocorreu quando a vítima, José Ramoa, de 55 anos, operava a retroescavadora, com que limpava um terreno na Rua da Ventosa, na freguesia de Ferreiros.

As operações de evacuação e de socorro foram minuciosas, uma vez que a vítima estava debaixo da retroescavadora, que poderia ceder a todo o momento e ferir ainda mais o operário. A vítima foi desencarcerada pelos Bombeiros Sapadores de Braga, enquanto uma equipa do INEM prestava os primeiros socorros, estabilizando a vítima, que transportaram ao Serviço de Emergência do Hospital Central de Braga.

No local esteve também a PSP. As ruas adjacentes foram isoladas para não perturbar as operações de desencarceramento, socorro e assistência.