Homem ferido com gravidade num acidente de trabalho em Braga

Um acidente de trabalho numa obra na freguesia de Adaúfe, em Braga, provocou ferimentos graves a um homem com 52 anos.

O alerta para o incidente deu-se pelas 8.35 horas. A vítima estava a trabalhar na construção de uma vivenda, na Avenida Imaculada Conceição, quando caiu de uma altura de cerca de 2,5 metros, segundo adiantou fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, que se deslocaram ao local, com apoio da equipa médica da VMER de Braga.

"Quando chegamos, a vítima estava inconsciente e a respirar com dificuldade", descreveu a mesma fonte, referindo que o trabalhador sofreu um traumatismo cranioencefálico muito grave.

O homem foi transportado para o Hospital de Braga, depois de estabilizado.

A Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.