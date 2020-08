Homem ferido em desabamento de muro em Braga

Sandra Freitas Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 63 anos, sofreu ferimentos graves, após ter sido atingido pelo desabamento de um muro, num terreno perto do santuário do Sameiro, em Braga. O incidente ocorreu ao final desta tarde de terça-feira, pelas 18.15 horas.

"Fomos chamados para uma pessoa soterrada, mas à nossa chegada a vítima já estava a ser imobilizada pelos elementos da Cruz Vermelha", explicou Domingos Gomes, chefe de piquete dos Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local com três viaturas e oito elementos.

O responsável adiantou que a vítima sofreu, pelo menos, uma fratura na perna direita, depois de ser atingido por pedras de grande dimensão, enquanto trabalhava naquele terreno. "Mas esteve sempre consciente e colaborante", sublinhou Domingos Gomes,

A Cruz Vermelha de Braga transportou o sexagenário para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.