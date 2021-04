Homem fica com lança decorativa do portão de casa espetada no braço

Sandra Freitas Hoje às 15:27 Facebook

Um homem com 61 anos ficou com o braço espetado numa lança decorativa do portão de casa, quando tentava chegar a um pau que costumava servir para abrir o trinco do equipamento. O acidente ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, em Pousada, Braga.

O alerta chegou pelas 13.50 horas ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga. Quando chegaram ao local, os operacionais encontraram o homem preso. "Foi necessário serrar a lança do portão para o soltar. Entretanto, a própria lança acabou por se desprender do braço", explicou o chefe de equipa, José Mota, sublinhando que não houve outra solução senão cortar parte do gradeamento para socorrer a vítima.

"Tentamos evitar uma hemorragia maior. A lança atravessou o braço", clarificou o responsável.

José Mota adiantou que a vítima esteve sempre "consciente e colaborante". Foi transportada ao Hospital de Braga pela ambulância do INEM.

No local esteve, também, a VMER de Guimarães.