Homem fica gravemente ferido em capotamento de jipe

Um homem ficou, ao final da manhã deste sábado, encarcerado e gravemente ferido, na sequência do despiste e capotamento lateral do jipe que conduzia, em Braga.

O acidente ocorreu na Via Rápida (Variante às Estradas Nacionais 101 e 201) que liga Braga a Vila Verde e a vítima foi transportada para a Sala de Emergência do Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

O socorro foi prestado pelo INEM através da sua Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

PUB

A registar a ocorrência esteve a Esquadra de Trânsito da PSP de Braga.