Homem ficou sem parte do nariz após dentada durante rixa

Um homem foi agredido a pontapé e mordido no nariz, esta segunda-feira pelas 19.30 horas, em Braga, tendo sido levado para o hospital.

A PSP de Braga investiga uma cena de pancadaria ocorrida no Largo do Senhor dos Aflitos, em São Lázaro, e da qual resultou um ferido ligeiro, que teve de ser assistido e levado ao hospital pelos Bombeiros Voluntários por lhe ter sido arrancado, à dentada, uma parte do nariz.

O JN soube que o homem estava com outros três, todos alcoolizados, num banco de jardim, quando a rixa começou envolvendo dois deles, a murro e pontapé. Um dos agressores foi detido.

Quer o detido, quer a vítima são conhecidos da Polícia por casos semelhantes.