Homem esfaqueia cunhada em Braga

Um homem esfaqueou uma mulher, sua cunhada, na noite deste domingo, no Bairro das Andorinhas, em Braga.

Apesar do esfaqueamento, a mulher de 38 anos não tem ferimentos graves. Segundo o JN apurou, o homem de 35 anos está infetado com covid-19. Ambos foram transportados para o hospital.

Os desacatos entre os dois terão ocorrido depois de uma discussão do homem com a companheira. A cunhada terá discutido também com o homem, a quem deu com uma cadeira na cabeça, dentro de um apartamento. Já na zona de estacionamento, o homem esfaqueou a cunhada com uma faca de cozinha e deu-lhe um murro na face.

No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Braga, uma ambulância do INEM, um carro patrulha e uma equipa de intervenção rápida da PSP.