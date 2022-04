Homem morre atropelado à frente de casa em Braga

Um homem, na casa dos 60 anos, morreu atropelado à porta de casa, este sábado à tarde, na freguesia de Padim da Graça, em Braga.

O alerta chegou aos meios de socorro pelas 19.30 horas. O acidente deu-se na N205-4, que faz ligação a Pousa.

No local estão os Bombeiros Sapadores de Braga, a equipa da VMER de Barcelos e militares da GNR.

Segundo o JN apurou no local, a condutora do Seat Ibiza que vitimou o sexagenário terá ficado encadeada pelo sol. Na altura do incidente, o homem estaria do lado da estrada oposto à sua habitação.