Homem morre em despiste de mota na A11 em Braga

Um homem de 48 anos morreu esta quinta-feira num despiste de mota, na A11, em Braga.

O acidente aconteceu no sentido norte-sul da variante, que a partir da cidade de Braga acede à A11 e à A3, em direção a Guimarães, Chaves, Vila Real e Porto.

No local estiveram o Destacamento de Trânsito da GNR de Braga, incluindo o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) e duas equipas dos Bombeiros Sapadores de Braga.

O corpo do motociclista vai ser autopsiado esta sexta-feira no Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga.