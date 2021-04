Homem preso em máquina agrícola em Braga

Sandra Freitas Hoje às 19:47, atualizado às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Sapadores de Braga socorreram um homem que ficou preso numa máquina agrícola, na freguesia de Espinho, em Braga, adiantou o Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga.

O alerta foi dado às 18.56 horas desta segunda-feira. Segundo o JN apurou, a vítima, com 69 anos, sofreu uma fratura numa perna num acidente em casa, na Rua do Paço, com uma malhadeira.

O homem foi transportado numa ambulância do INEM para o Hospital de Braga em estado considerado grave.

Ao local do acidente acorreu, também, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e a GNR, que tomou conta da ocorrência.