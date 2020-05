Hospital de Braga com resultado positivo de 200 mil euros em 2019

Luís Moreira Hoje às 19:00 Facebook

O Hospital de Braga teve em 2019 um resultado operacional global positivo de 200 mil euros, no que respeita "exclusiva e unicamente à sua atividade enquanto Entidade Pública Empresarial (EPE)", ou seja, desde o fim da gestão privada do grupo Mello que ocorreu a 31 de agosto.

O Conselho de Administração adiantou esta segunda-feira, em comunicado, que, no último quadrimestre de 2019, realizou 163.529 consultas e 10.408 cirurgias, o que se traduz num aumento, entre 20 a 29 por cento, dos seus indicadores de produtividade relativamente ao período homólogo de 2018.

"No Hospital de Dia, houve uma taxa de crescimento de 20%, incluindo as sessões de radioterapia que aumentaram 25% e as sessões de oncologia médica que cresceram 29%.", adianta o organismo, sublinhando que se verificou, também, durante o quadrimestre, um maior número de atendimentos em Urgência, e uma taxa de crescimento total de 2% de doentes saídos do regime de internamento", acrescentou o Hospital.

Já os meios complementares de diagnóstico e terapêutica - prossegue o documento - "apresentaram tiveram evolução positiva, nomeadamente pelo aumento da atividade assistencial em imagiologia e patologia clínica".

"A evolução positiva dos indicadores da atividade assistencial no Hospital de Braga espelha o esforço, dedicação e empenho de todos os seus profissionais", sublinha a Administração.