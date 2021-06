Hospital de Braga com salas de espera cheias gera críticas de utentes

Sandra Freitas Hoje às 18:24 Facebook

Uma utente do Hospital de Braga recorreu às redes sociais para denunciar o excesso de lotação na sala de espera no piso cinco, onde se concentram os serviços de Obstetrícia e Ginecologia. A unidade hospitalar justifica cenário com a recuperação "de forma substancial" da atividade assistencial.

Paula Nogueira, ex-deputada municipal do BE em Braga, lamentou esta quarta-feira a situação vivida pela própria.

Pelas 10 horas, admite que "estava um amontoado de pessoas" na sala de espera daquele serviço, que já se repetiu da última vez que lá esteve, a 25 de maio. Nesse dia, conta ao JN, estavam "80 pessoas" no mesmo espaço, pelo que era "impossível" respeitar o distanciamento social.

Paula Nogueira admite ter-se queixado às funcionárias e clínicos sobre a situação, mas a resposta foi "um encolher de ombros, como que embaraçadas". "Ouvi uma assistente operacional a dizer que já tinha feito queixa à diretora do serviço", refere.

"O Hospital está a recuperar as consultas, mas deve fazer as coisas estruturadas. Não está a cuidar da organização do espaço", acrescenta a bracarense, que divulgou algumas imagens na sua página do Facebook e chamou a atenção de outros utentes que dizem ter passado pelo mesmo neste e noutros serviços da unidade.

Ao JN, o Hospital de Braga garante que tem feito "o seu dever de dar resposta às necessidades dos seus utentes, cumprindo com as medidas de proteção e sensibilizando os utentes nesse sentido".