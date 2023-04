Hospital de Braga cria novos gabinetes para ter mais 25 mil consultas por ano

O Hospital de Braga criou quatro novos gabinetes que permitirão "realizar mais cerca de 2100 consultas mensais e um total de 25.200 consultas por ano", anunciou esta quinta-feira a administração.

Em comunicado, o hospital refere que em 2022 realizou "mais de meio milhão" de consultas, tendo registado um crescimento de 6,48% comparativamente com o ano anterior à pandemia, "evoluindo de 480.376 consultas em 2019 para 511.503 em 2022".

Citado no texto, o presidente do Conselho de Administração, João Porfírio Oliveira, refere que a decisão de criar novos gabinetes, que representa um investimento na ordem dos 80 mil euros, permitirá "melhorar a qualidade e a capacidade de resposta aos utentes".

No total, o Hospital de Braga passa a dispor de um total de 136 gabinetes de consulta para as diversas especialidades.

Mais cirurgias

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, entre cirurgias programadas, urgentes e de ambulatório, comparando com o período pré-pandémico, o Hospital de Braga cresceu 25,63% no ano de 2022.

A unidade hospitalar destaca "um aumento muito significativo no número de intervenções em ambulatório", que registou um acréscimo de "cerca de 40%".

O Hospital de Braga serve uma população de cerca de 1,2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo.