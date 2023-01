Hospital de Braga falha ecografias obstétricas

Sandra Freitas Hoje às 20:50 Facebook

As grávidas da área de influência do Hospital de Braga, que não são acompanhadas no Serviço de Obstetrícia daquela unidade hospitalar e não são consideradas de risco, continuam sem ter acesso às ecografias de segundo trimestre.

A situação acontece desde agosto do ano passado, por falta de médicos especialistas em diagnóstico pré-natal.

O problema foi colocado novamente em cima da mesa, esta sexta-feira à tarde, numa reunião entre dirigentes do Bloco de Esquerda de Braga e a administração do Hospital de Braga, que justificou a saída de profissionais para deixar de responder a todas as grávidas. Atualmente, a unidade hospitalar conta com seis médicos, quando precisaria de dez para manter o serviço.