Hospital de Braga tem seis doentes em condições de ter alta, mas que não têm para onde ir

O Hospital de Braga tem seis utentes confirmados de infeção por Covid-19, que após avaliação médica cumprem os critérios clínicos para uma alta do internamento hospitalar. Mas os doentes não têm para onde ir, nem para a família nem para nenhum lar.

Fonte oficial do Hospital confirmou ao JN que os doentes podem, de acordo com os critérios, definidos pela Direção-Geral da Saúde, ter alta, embora com indicação de isolamento e acompanhamento em regime domiciliário.

A fonte adianta que, "em conjunto com as autoridades e instituições locais, o Hospital de Braga encontra-se a definir soluções para a integração destes utentes na comunidade, nos parâmetros e condições definidas para o tratamento deste vírus".

E acrescenta: "Esta estratégia segue as recomendações da Direção-Geral da Saúde, para manter disponíveis o maior número possível de camas hospitalares tendo em conta a evolução da pandemia em Portugal".