Hospital privado investe um milhão para se expandir em Braga

O grupo Lusíadas vai expandir o hospital que abriu em Braga, há dois anos, no antigo edifício do S. Marcos, para criar dois centros diferenciados nas áreas da oftalmologia e ortopedia. Aumenta assim a oferta de privados numa cidade, que conta com quatro hospitais não públicos.

A intervenção no Hospital dos Lusíadas, com um investimento a rondar um milhão de euros e que estará pronto em março do próximo ano, vai transformar o auditório que era usado pela Santa Casa da Misericórdia de Braga, no mesmo edifício, em novos consultórios e salas de enfermagem, permitindo aumentar em 30% a capacidade assistencial. Está prevista, também, a contratação de mais funcionários.

"Ortopedia e oftalmologia em conjunto, por mês, estão a realizar entre duas mil a três mil consultas. São especialidades com um volume grande, daí a necessidade de expandir a capacidade instalada", adianta a CEO (administradora) do Hospital Lusíadas de Braga, Catarina Andrade, sublinhando que os novos centros vão significar um aumento "de 35% da capacidade instalada" e permitir uma aposta "na diferenciação" das especialidades. "Se hoje se tiver que vir ao ortopedista, vai ao ortopedista específico da área anatómica. Por exemplo, se tiver dor nas costas, vai ao ortopedista que vê a coluna", esclarece a responsável.