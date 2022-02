Hotéis de Braga em alta com campeonato europeu de atletismo

Sandra Freitas Hoje às 19:27 Facebook

Competição internacional de veteranos espera juntar cerca de 6000 pessoas, entre atletas e acompanhantes

"Uma lufada de ar fresco". É, assim, que os agentes hoteleiros olham para o Campeonato Europeu de Veteranos, prova de atletismo que, entre 20 e 27 deste mês, vai reunir 2348 atletas de 42 nacionalidades em Braga. Há alojamentos já perto da lotação máxima, outros com um crescimento significativo nas reservas.

Entre atletas, acompanhantes e outros visitantes, a organização, a cargo da European Master Athletics (EMA), espera a presença de "cerca de 6000 pessoas" no evento. Segundo Sameiro Araújo, vereadora do Desporto do Município, dos 2348 participantes, "apenas 347 são atletas portugueses". Só da parte da organização, entre juízes das provas, voluntários, prestadores de serviços e elementos das equipas técnicas contam-se "290 pessoas". "Vai ser extremamente positivo para a hotelaria, restauração e comércio local", reforça a responsável.