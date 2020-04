Hotel do Sameiro recebe doentes já na sexta-feira

Joaquim Gomes Hoje às 19:27 Facebook

O Hotel João Paulo II, no Santuário do Sameiro, em Braga, receberá já na sexta-feira doentes infetados com Covid-19.

A valência, que funcionará enquanto durar a pandemia, destina-se a doentes que estejam infetados com Covid-19 e já não precisam de estar internados mas não tenham condições de isolamento em casa, revelou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, durante uma visita ao local, em que esteve também o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

A estrutura de retaguarda distrital vai acolher doentes encaminhados por lares sem condições para que o isolamento seja efetuado e pelo Hospital Central de Braga. Responderá também a situações de cariz social, disse o coordenador distrital de Braga da Proteção Civil, Miguel Costa Gomes, também presidente da Câmara de Barcelos.

O Hotel João Paulo II dispõe de 92 quartos, tendo sido criada uma zona com 19 camas articuladas para fazer o isolamento de utentes Covid-19 que necessitem deste tipo de equipamento. A unidade foi dividida em duas alas: uma destinada a doentes que não precisam de cuidados hospitalares e outra (primeiro piso do hotel) para os tais doentes que não tenham condições para ficar em isolamento domiciliário.

"É muito importante termos estruturas de suporte e retaguarda como esta. Nesta fase, as unidades hoteleiras estão sem clientes e muitas têm manifestado a sua disponibilidade para receberem os profissionais de saúde, agentes de proteção civil e doentes", referiu Ricardo Rio, dizendo que o próprio Município e a InvestBraga disponibilizaram alojamento gratuito para todos os profissionais da área da Saúde na Pousada da Juventude.

O Hotel João Paulo II foi temporariamente cedido pela Arquidiocese de Braga para o efeito. O funcionamento da estrutura é assegurado por uma equipa constituída por 13 profissionais, sendo a coordenação da responsabilidade da Cruz Vermelha, que protocolou este serviço com a Segurança Social Distrital de Braga.

A Universidade do Minho respondeu positivamente ao apelo da Autarquia bracarense e disponibilizou a Residência Universitária Professor Carlos Lloyd Braga, em Lamaçães, para o apoio a pessoas que se encontram em lares e instalações congéneres afetadas pela pandemia.