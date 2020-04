Hotel do Sameiro vai ser um hospital de retaguarda para doentes Covid-19 em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:41 Facebook

O Hotel João Paulo II, no Sameiro, será o hospital de retaguarda do distrito de Braga para doentes com Covid-19, estando previsto começar a receber alguns doentes já a partir desta quarta-feira, apoiando o Hospital Central de Braga.

A informação partiu da Comissão de Proteção Civil Distrital de Braga, Miguel Costa Gomes, também presidente da Câmara Municipal de Barcelos, congratulando-se com a utilização do antigo Centro Apostólico do Sameiro, porque "é um hotel com excelentes condições".

Aquela unidade hoteleira foi cedida temporariamente, sem qualquer tipo de ónus, o que, segundo Miguel Costa Gomes, "constitui mais um ato de generosidade e de humanidade da proprietária daquele espaço, que é a Arquidiocese de Braga, o que temos de agradecer".

O Hotel João Paulo II, no topo do Monte do Sameiro, paralelo à Serra dos Picos, dispõe de 90 quartos com duas camas cada um, havendo ainda 19 camas articuladas para doentes que tenham necessidades especiais, acrescentou o autarca minhoto, Miguel Costa Gomes.