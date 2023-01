Houve mais 105 nascimentos em 2022 no Hospital de Braga

O Serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga registou, em 2022, o nascimento de 2891 bebés, um aumento de 105 partos em comparação com o ano anterior.

Em comunicado, a Administração diz que, "não obstante os constrangimentos registados no serviço de urgência (SU) desta especialidade, o número de partos aumentou 3,77%, situando o Hospital de Braga na segunda posição dos Hospitais do Norte com mais partos e, simultaneamente, na quinta posição a nível nacional".

Para João Porfírio Oliveira, presidente do conselho de administração, este número espelha "a dedicação de todos os profissionais que compõem o serviço, bem como a sua flexibilidade e capacidade de adaptação num ano repleto de desafios e superação".

"Os cerca de 2900 partos refletem o reconhecimento das competências e da excelência dos cuidados prestados no Hospital de Braga e a importância do serviço de ginecologia e obstetrícia da Instituição para a região", acrescenta.

Por sua vez, a diretora do serviço, Luísa Cardoso, realça que "mesmo com os constrangimentos verificados no ano passado, o serviço de ginecologia conseguiu realizar um número assinalável de partos e manter a prestação de cuidados de elevados padrões de qualidade e segurança".

E acrescenta que "em 2022, registou-se um aumento de 25% de elogios de utentes ao serviço, o que comprova que a população continua a confiar no Hospital de Braga".