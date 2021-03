Hugo Pires confirmado como candidato do PS à Câmara de Braga

Luís Moreira Hoje às 18:44 Facebook

Está decidido: a Comissão Política da secção de Braga do PS aceitou, ainda que contrariada, a escolha feita pela direção nacional do nome do deputado Hugo Pires como candidato à Câmara de Braga. Mas o órgão votou, esta segunda-feira à noite, por maioria, uma moção onde se diz que o Secretariado Nacional fez a escolha à revelia dos órgãos locais, "em violação dos estatutos".

A escolha foi feita com base num estudo de opinião que colocava Hugo Pires como o nome preferido dos bracarenses.

Várias fontes socialistas disseram ao JN que a moção teve 33 votos a favor, 17 contra e nove abstenções. Contactado, o líder concelhio e vereador na Câmara, Artur Feio, não se quis pronunciar. Uma outra fonte adiantou que o texto lamenta a interferência da "Nacional" no processo, lembrando que a competência é do órgão local, embora quer a Distrital quer o Secretariado pudessem avocá-lo. "É uma clara derrota de Hugo Pires, que pediu para que o documento não fosse votado", defende.

Ao JN, Hugo Pires disse que não comenta a questão, adiantando que começa a trabalhar já na próxima semana, com a colocação de um primeiro cartaz de rua: "Vou entrar na primeira fase da pré-campanha, a que chamei «saber ouvir» e que passa pela auscultação das freguesias, associações, empresas, escolas, universidades e contacto com as pessoas na rua", afirmou.

Pires diz que espera poder unir o partido em torno do seu programa, e reitera que convidou Artur Feio para a integrar a lista para a vereação. Convite sobre o qual, de momento, Artur Feio não se pronuncia.

Duas sondagens

A escolha de Hugo Pires, comunicada por escrito pelo Secretariado Nacional, segue-se a um inquérito de opinião feito em Braga por encomenda da Direção nacional socialista - que não assumiu a forma de sondagem legal - na qual a maioria dos inquiridos disse que Pires era o mais conhecido e o preferido como cabeça de lista dos socialistas.

O modo como o inquérito foi interpretado é posto em causa por Artur Feio e pelos seus apoiantes.

Hugo Pires não tem apoio do ex-presidente, Mesquita Machado, que prefere Artur Feio.

De seguida, foi feita uma segunda sondagem que deu, de novo, Hugo Pires à frente de Artur Feio, ainda que por uma diferença de um por cento.

Até agora, a Federação Distrital liderada por Joaquim Barreto não se pronunciou sobre o processo bracarense.