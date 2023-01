Hugo Pires renuncia à função de vereador do PS na Câmara de Braga

O vereador do PS, na oposição, Hugo Pires, que foi nomeado esta semana Secretário de Estado do Ambiente, entregou, este sábado, na Câmara de Braga um pedido de renúncia ao mandato.

Fonte camarária revelou ao JN que Hugo Pires, que foi candidato à Câmara de Braga nas últimas eleições autárquicas (vencidas pela terceira vez, por Ricardo Rio da Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS), vai ser substituído pelo número cinco da lista, Ricardo Sousa.

O agora ex-vereador havia já anunciado publicamente que se queria recandidatar à presidência do Município, mas o mesmo fez, recentemente, o novo líder da Comissão Política Concelhia do PS local, Pedro Sousa.

Hugo Pires foi vereador do pelouro do Urbanismo ao tempo da gestão de Mesquita Machado, entre 2009 e 2013, tendo ainda gerido os pelouros da Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude.

É deputado socialista desde 2015 e no parlamento foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação. Foi, ainda, vice-presidente da bancada parlamentar. Substitui João Galamba, que é agora ministro das Infraestruturas.

É natural de Coimbra, mas vive em Braga desde a infância, tem 43 anos, e é licenciado em arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto.

Com a saída de Hugo Pires, o PS fica com quatro vereadores; Artur Feio, Sílvia Sousa, Adolfo Macedo, e Ricardo Sousa. A CDU tem uma vereadora, Bárbara Barros. A maioria governa com seis, quatro do PSD e dois do CDS: Ricardo Rio, Sameiro Araújo, Altino Bessa, Olga Pereira, João Rodrigues e Carla Sepúlveda.