Idosa desalojada após fogo em apartamento em Braga

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde na rua da Restauração, na freguesia de São Vítor, em Braga, danificou dois apartamentos e obrigou uma moradora, já idosa, a sair de casa, tendo sido acolhida por familiares.

Fonte da Proteção Civil municipal, organismo que foi ao local falar com os moradores do prédio, disse ao JN que as chamas irromperam por volta das 16 horas, num apartamento, tendo atingido os sótãos, que são comuns, e danificado o telhado.

A casa onde as chamas irromperam ficou sem condições de habitabilidade, mas o outro ainda as mantém, faltando saber se haverá ou não infiltrações de água.

O fogo terá tido origem numa salamandra que se incendiou, de forma desproporcionada, quando foi acesa. O sinistro, que não causou feridos, foi combatido pelos Bombeiros Voluntários e pelos Sapadores de Braga com três viaturas.

No local esteve também a PSP que cortou o trânsito na zona.