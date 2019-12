Idosas atropeladas na Praça do Município de Braga

Sandra Freitas Hoje às 13:25 Facebook

Duas mulheres septuagenárias foram atropeladas, esta quinta-feira de manhã, na Praça do Município de Braga. O acidente deu-se pelas 11.40 horas.

Segundo o JN apurou no local, as mulheres estavam a começar a atravessar a estrada, fora da passadeira, quando foram surpreendidas por uma carro em marcha-atrás. O condutor estaria a recuar a viatura, depois de se ter apercebido que iria entrar numa rua de sentido proibido.

As vítimas foram encontradas no chão pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Braga, que prestaram socorro com apoio do INEM. "Apresentam ferimentos ligeiros. Estavam conscientes, mas queixavam-se de dores no peito", afirmou ao JN o comandante interino, Pedro Ribeiro.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.