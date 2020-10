Idoso apaga foco de incêndio em prédio de Braga

Sandra Freitas Hoje às 20:07 Facebook

Um idoso, com cerca de 75 anos, arriscou saltar para cima de um telhado, para extinguir um foco de incêndio, que terá tido início no prédio contíguo ao que vive, na Rua dos Chãos, em pleno centro de Braga.

A situação ocorreu ao final desta tarde de terça-feira, pelas 18.15 horas, no terceiro piso do prédio. "Fomos chamados, porque o senhor viu fumo a sair de um rufo da parede da casa contígua. Mas, à nossa chegada, já estava tudo extinto", disse fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local com 11 operacionais em quatro viaturas.

Os profissionais destacam a "coragem" do idoso, que saltou "para cima do telhado" e conseguiu apagar o foco de incêndio com baldes de água. "Se não fosse a coragem do senhor, podia haver uma tragédia, devido à tipologia do prédio, bastante antigo", frisou a equipa de operacionais ao JN.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito, que esteve condicionado.