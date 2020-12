Incêndio consome parte de casa devoluta no centro histórico de Braga

Luís Moreira Hoje às 19:28 Facebook

Os bombeiros dominaram, este sábado, pelas 17.10 horas, um incêndio que deflagrou num prédio devoluto situado no cimo da Praça Conde de Agrolongo, vulgo Campo da Vinha, no centro histórico de Braga. O sinistro consumiu uma boa parte do edifício.

No combate ao fogo participaram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e dos Voluntários de Braga. A PSP acorreu ao local, tendo cortado o trânsito no sentido da rua do Carmo.

Pedro Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários disse ao JN que o interior da habitação abandonada foi totalmente consumido pelas chamas, pelo que a estrutura da casa, um antigo talho com rés-do-chão e o primeiro andar, que estava ocupado por alguns sem-abrigo, está em risco de ruir.

Em junho passado, os comerciantes da zona que ladeia o prédio - propriedade da empresária Mavilde Ribeiro - disseram ao JN que temiam a ocorrência de um incêndio, que poderia alastrar para os contíguos, dado que a casa estava ocupada por pessoas sem-abrigo.

Na ocasião, o Município mandou fechar a porta de entrada, que estava aberta, e entaipar uma entrada nas traseiras para impedir a pernoita no edifício.

Os bombeiros desconhecem a causa do incêndio e também não sabem se haveria ou não alguém dentro da casa no momento da deflagração, que ocorreu pelas 16 horas.