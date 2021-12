Incêndio destrói apartamento em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 20:46 Facebook

Um incêndio destruiu o recheio de um apartamento, ao final da tarde desta quarta-feira, em Braga. O fogo terá tido origem num problema relacionado com a eletricidade.

O fogo deflagrou no apartamento situado no quinto e último andar da Rua D. Rodrigo da Cunha, na freguesia de Nogueira, em Braga. Obrigou à evacuação do edifício até ao final dos trabalhos, a cargo dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Braga, com dez agentes da PSP a retirarem os ocupantes dos outros apartamentos do prédio.

Segundo o comandante das operações de socorro, Luís Pedrosa, dos Bombeiros Sapadores de Braga, "como a casa estava toda fechada, o incêndio foi de evolução lenta, isto é, terá durado entre uma hora e meia até cerca de duas horas", até ter sido detetado pelos vizinhos, que alertaram as autoridades e as forças de socorro.

"A destruição é bastante extensa e há danos muito significativos dentro do apartamento, que ficou para já inabitável", salientou Luís Pedrosa.