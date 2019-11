Joaquim Gomes Hoje às 12:12 Facebook

Um incêndio destruiu por completo o interior de uma casa abandonada, onde pernoitavam vários sem-abrigo, na Rotunda de Infias, em São Vicente, no principal acesso norte à cidade de Braga.

A preocupação dos bombeiros bracarenses foi ter a certeza que não estavam no espaço degradado pessoas ou animais, já que aquando da sua chegada o fumo era muito intenso e dificultava a visibilidade aos operacionais.

"O fumo, para além das chamas, era muito, quando aqui chegamos, mas conseguimos ver que não havia ninguém cá dentro, tendo sido depois extinto o incêndio", afirmou ao JN o comandante das operações de socorro, 1.º subchefe Luís Brito, dos Sapadores Bombeiros de Braga.

De acordo com aquele mesmo graduado, ali pernoitavam sem-abrigo e existiam "muitas seringas já usadas e espalhadas pelo chão, no meio do lixo".

A Polícia de Segurança Público condicionou parcialmente o trânsito na zona, enquanto decorriam as operações de combate às chamas