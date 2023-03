Incêndio em armazém faz um ferido grave em Braga

Um homem ficou gravemente ferido, na manhã deste sábado, na sequência de incêndio num armazém no Parque Industrial de Nogueira, em Braga.

A vítima, com cerca de 40 anos, ficou inanimada e com múltiplas fraturas devido às chamas. Foi socorrido no local por uma equipa do INEM e depois transportado para o Hospital Central de Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga, sob o comando do Comandante José Costa, em pouco tempo extinguiram as chamas.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do fogo, com base nas informações recolhidas pela Esquadra de Intervenção Rápida e a Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga.