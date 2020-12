Incêndio em moradia desaloja família em Braga

JN Hoje às 08:50 Facebook

Um casal e dois filhos ficaram desalojados, esta sexta-feira, depois de um incêndio ter deflagrado na habitação onde residiam, no concelho de Braga.

O alerta foi dado às 3.08 horas, para um incêndio numa moradia na rua 13 de Maio, freguesia de Santana de Vimieiro, concelho de Braga.

As chamas deflagraram num quarto do piso superior da habitação e as restantes divisões do primeiro andar ficaram danificadas pelo fumo.

Foi uma filha do casal, que dormia no quarto onde deflagrou o fogo, que deu conta das chamas quando acordou para ir à casa de banho.​​​​

Os Bombeiros Sapadores combateram o incêndio com 12 elemento, apoiados por quatro viaturas.

As vítimas foram assistidas no local numa ambulância dos Sapadores, tendo sido acalmadas e cobertas com mantas térmicas.

A Proteção Civil Municipal realojou a família num hotel na cidade.

A GNR também esteve no local.