Os bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga estão a combater um incêndio na antiga fábrica Confiança, em Braga.

O fogo começou a deflagrar há cerca de uma hora no interior do edifício devoluto, propriedade do Município de Braga. Pouco tempo depois, foi dado como dominado.

Parte da Rua Nova de Santa Cruz está cortada ao trânsito, devido ao incidente.

A Polícia Municipal e a PSP estão no local.