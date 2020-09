Incêndio na cozinha durante a madrugada deixa jovem desalojada

JN Hoje às 09:50 Facebook

Uma jovem com cerca de 25 anos ficou desalojada, esta terça-feira de madrugada, na sequência de um incêndio na cozinha da casa onde vive, na rua Professor Domingos José Ribeiro, em Merelim S. Paio.

Segundo apurou o JN, a mulher sentiu fome e decidiu fritar batatas, cerca das cinco horas da madrugada, mas adormeceu no sofá. Acordou quando a cozinha já estava em chamas.

A cozinha ficou destruída e sem telhado, enquanto as restantes divisões, no sótão de uma vivenda, ficaram afetadas pelo fumo. A jovem vai viver com familiares.

Foram acionados para o local os Bombeiros Sapadores de Braga, com oito elementos e três viaturas, e a GNR. Não há registo de feridos.