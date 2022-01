Veículo incendiou-se numa garagem de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:06, atualizado às 11:07 Facebook

Um automóvel incendiou-se, esta sexta-feira, na garagem de um prédio em Braga. Não há registo de feridos.

O prédio, de onde se via sair fumo negro de uma grelha de ventilação, situa-se na Rua Maria Ondina Braga, em Fraião, Braga.

Paulo Tavares estacionou na garagem do piso -2 depois de ir levar o filho ao colégio, mas ao sair do automóvel deparou-se com chamas. Ainda usou dois extintores mas não conseguiu apagar o incêndio, que deixou o veículo calcinado.

Pelas 10.20 horas, o incêndio foi dado como extinto, prosseguindo as operações de rescaldo.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Baga está no local.

A PSP cortou o trânsito em todo o quarteirão entre Fraião e Lamaçães, Braga.