INEM inaugura nova Base Operacional em Braga

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) inaugurou, na quarta-feira, a sua Base Operacional em Braga, situada no Regimento de Cavalaria 6, o que permite a concentração dos meios logísticos e melhores acessos para os teatros de operações.

"Com esta mudança ficamos mais próximos das populações e damos melhores condições aos nossos operacionais", disse o diretor regional do Norte do INEM, António Gandra.

No quartel estão baseadas duas ambulâncias e uma moto de emergência médica, sendo que com esta parceria entre o INEM e o Exército Português "permitiu-se sediar no Regimento de Cavalaria 6, meios de emergência e as respetivas equipas, tendo as condições do espaço sido inteiramente adaptadas às necessidades para os operacionais da emergência médica pré-hospitalar".