Infetado em hospital privado de Braga deixa colegas em quarentena

Um profissional do hospital privado da rede Trofa Saúde, em Nogueira, Braga, infetado com o novo coronavírus obrigou a que vários colaboradores da unidade ficassem de quarentena, assumiu, esta quinta-feira, o grupo.

"No seguimento de um caso positivo Covid-19 no Trofa Saúde Hospital em Braga Sul, foi determinado, nos termos do Plano de Contingência e em estreita colaboração com a Autoridade de Saúde Local, iniciar de imediato um período de quarentena aos colaboradores que mantiveram contacto com o referido caso", afirma o grupo, num comunicado, sem adiantar de quantas pessoas se trata.

Ao contrário de informação avançada por um jornal regional, que dava conta de cinco casos com infeção na unidade privada de Braga, o Trofa Saúde garante que os testes apenas acusaram positivo para um colaborador. "Não havendo mais nenhum caso positivo, nem qualquer suspeita, e seguindo as orientações da DGS, foi já autorizada a alguns desses colaboradores retomar a atividade normal (levantada a quarentena)", elucidam os responsáveis.

Desta forma, o hospital sublinha que continua a assegurar a prestação de cuidados de saúde aos clientes.