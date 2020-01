Inquilino com ordem de despejo incendeia casa em Braga e foge

JN Hoje às 08:18 Facebook

Um homem, com ordem de despejo até ao fim do mês, é suspeito de incendia a casa onde vivia, em Braga, e fugir, esta quinta-feira de manhã.

O homem, que vivia no primeiro andar de uma habitação com dois pisos, em Esporões, Braga, terá agido motivado por desavenças familiares com a inquilina dos rés-do-chão.

Fonte da GNR disse ao JN que o homem é suspeito de ter ateado fogo à casa e fugir para parte incerta. Tinha de deixar a casa até ao fim do mês, para que a libertar para arrendamento.

O fogo, que deflagrou cerca das 6.30 horas da manhã desta quinta-feira, mobilizou 15 operacionais e três viaturas dos Sapadores e dos Voluntários de Braga.