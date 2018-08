Choque em cadeia condiciona trânsito em Braga

Joaquim Gomes 09 Maio 2018 às 19:48 Facebook

Um choque em cadeia entre três veículos, ocorrido ao final da tarde desta quarta-feira, condicionou o trânsito no principal acesso a sul da cidade de Braga.

O trânsito ficou congestionado, cerca das 18.30 horas, hora em que se verifica grande movimentação nos acessos a sul à cidade de Braga. O acidente, ocorrido na Variante Sul à A3, na paralela ao Hospital Privado de Braga, sentido Porto-Braga, causou uma fila de centenas de metros.

O sinistro não provocou feridos.

A ocorrência foi registada por militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga, que regularizaram o fluxo rodoviário e manteve as condições de segurança para a circulação, com o apoio de um assistente da concessionária Brisa.

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga.