Queda de árvore de grande porte corta acesso a bairro em Braga

A queda de uma árvore de grande porte, um sobreiro, ao princípio da noite deste domingo, está a impedir o principal acesso ao Bairro Nogueira da Silva, situado no sopé do Monte Picoto, em frente ao Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores e da PSP estão a remover os ramos do sobreiro, aguardando-se para as próximas horas a chegada de um camião da Câmara Municipal de Braga para remover o tronco, pois ficou totalmente atravessado na estrada.

Os agentes da PSP de Braga, ao verem uma saca com fruta junto ao sobreiro, vistoriaram as imediações até terem a certeza que não havia quaisquer vítimas debaixo da árvore de grande porte, o que foi confirmado por membros dos Bombeiros Sapadores.

Dado tratar-se de um dos maiores bairros populares da cidade de Braga, com centenas de moradores, a queda do sobreiro causou alarme entre a população, receosa sobre o futuro.

Mário Rodrigues, o presidente da Associação de Moradores do Bairro Nogueira da Silva, revelou ao JN que "existem pelo menos mais seis sobreiros de grandes dimensões, metade dos quais mesmo junto a habitações, que poderão cair a qualquer momento e causar aqui uma tragédia, como poderia ter acontecido esta noite, pois passam aqui muitas pessoas".

De acordo com o mesmo responsável, "recentemente esteve aqui uma empresa a mando do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, mas a sua ordem de trabalhos era só para aparar uns ramos, quando é por demais evidente que há pelo menos seis sobreiros com grandes dimensões, todos em perigo de queda iminente".

Este bairro foi doado aos pobres da cidade, há cerca de 50 anos, ainda antes do 25 de abril de 1974, pelo comendador Nogueira da Silva, de Braga, o fundador da Casa da Sorte.