A única fábrica de sinos do país até o "Malhão" põe a tocar

Fundição de Braga trabalha para todas as paróquias. Produz 250 sinos por ano, cada vez mais inovadores. É só escolher a música no telemóvel.

As mãos calejadas de José Vieira brincam com moldes de barro, numa fábrica de paredes e tetos escuros. Está a preparar o macho do sino, o ponto de partida para que, daqui a cerca de um mês, novos instrumentos deem à luz na Fundição de Sinos de Braga (Serafim da Silva Jerónimo & Filhos), a única no país que ainda se dedica a este arte milenar. Por ano, são cerca de 250 que saem daquele edifício, onde a inovação também já entrou para o negócio poder sobreviver.

A empresa foi criada por Serafim da Silva Jerónimo, em 1932, mas é o filho Arlindo Jerónimo e um sócio, da mesma família, que atualmente assumem as rédeas da empresa. Com 75 anos, Arlindo diz que já se prepara para passar a pasta a um dos filhos mas, por enquanto, é ele que gosta de servir de guia destes quase 90 anos de história, que começou pela fundição de sinos, mas que se estendeu, por exemplo, para o mundo da relojoaria com relógios de torre que viriam a revolucionar o mercado. Em 1964 introduziram a automatização dos toques dos sinos por meios eletromecânicos e, em 1983, estavam a lançar o primeiro relógio de torre computorizado, em parceria com a Universidade do Minho.