Amigos e familiares de jovem motociclista morto em Braga exigem justiça

Amigos e familiares de João Silva, jovem motociclista morto num acidente em Braga na última semana, exigiram justiça, esta manhã, durante a homenagem prestada na Rua de São Vicente, no centro de Braga.

Entre críticas ao sistema judicial português e à decisão do tribunal de Braga em deixar em liberdade o condutor do veículo que atingiu o jovem motociclista, ouviram-se mensagens de apoio à família, numa manifestação que contou com a presença dos pais de João Silva, que trabalhava como distribuidor de pizas, para ajudar a pagar os estudos na Universidade do Minho.

Depois de cânticos e de palavras de homenagem, por parte de alunos da Universidade do Minho trajados a rigor com luto académico, Emanuel Ferreira, organizador da manifestação e colega de João, enalteceu o trabalho que a PSP de Braga realizou, ao ter detido o automobilista poucos minutos depois da sua fuga.

Emanuel Ferreira destacou também o trabalho da médica, do enfermeiro e ainda dos dois técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM no dia do acidente. "Quando eu próprio já não acreditava, lutaram de uma forma denodada e heroica para tentar salvar o João, indo com ele depois até ao Hospital de São João no Porto, acompanhados da PSP, fazendo tudo o que podiam".

As dezenas de cidadãos decidiram esta quarta-feira sistematizar os seus esforços para apoiar a família da vítima mortal, no decorrer do processo judicial em curso para apurar responsabilidades.