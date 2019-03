Antigo administrador do Forum Braga candidata-se contra Hugo Soares

Luís Moreira Hoje às 16:58 Facebook

Ambos apoiam o atual presidente da Câmara Ricardo Rio. E, em causa, está a indicação do candidato a deputado pelo círculo eleitoral de Braga.

Os dois candidatos às eleições para a comissão política concelhia do PSD de Braga, agendadas para sexta-feira, dia 15 de março, Hugo Soares e Humberto Carlos, ex-diretor do Parque de Exposições, (atual Altice Forum), não divergem no apoio ao atual presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. Mas o autarca é mandatário da lista de Hugo Soares que se recandidata ao cargo.

Ao que o JN soube, de fonte partidária, a principal divergência radica no facto de Hugo Soares ser crítico, público, da atual liderança do presidente do partido, Rui Rio, enquanto que Humberto Carlos foi seu apoiante desde a primeira hora. "Não estou contra o Humberto, apenas entendo que há que dar continuidade ao trabalho político feito pela atual concelhia, liderada por Hugo Soares", disse Ricardo Rio ao JN.

A mesma fonte sublinhou que a candidatura de Hugo Soares tem como princípio-base a de que será ele, em caso de vitória, o nome a indicar para integrar a lista de candidatos a deputados por Braga nas próximas legislativas: "há alguma aproximação a Rui Rio da parte de Hugo Soares, sem prejuízo das críticas assumidas até agora", disse a mesma fonte.

Hugo Soares, que foi um dos principais apoiantes de Luís Montenegro, na recente crise interna do PSD, manifestou-se contra Rui Rio na última Assembleia Distrital do PSD de Braga.