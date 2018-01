Artur Feio renova mandato na concelhia do PS de Braga

Luís Moreira Hoje às 01:43 Facebook

O atual presidente da secção concelhia de Braga do PS, Artur Feio, venceu este sábado as eleições internas com 70,9 por cento dos votos, contra 20,9 do seu opositor, Jorge Faria, da lista B.

Feio elegeu 43 militantes para a Comissão Política, enquanto Faria se ficou pelos 20. A lista A concorreu sob protesto, já que recorreu, no período pré-eleitoral, para os órgãos de jurisdição do partido, por entender que a moção política do vencedor foi entregue fora de prazo.

Artur Feio, que concorreu com o lema "Servir, Crescer e Vencer", tinha o apoio do ex-presidente da Câmara Municipal, Mesquita Machado, o qual, simbolicamente aceitou ser o último da lista, o 69.º.