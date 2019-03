Artur Feio volta a ganhar concelhia de Braga do PS

Luís Moreira Hoje às 00:36 Facebook

O candidato da lista B, Artur Feio, venceu, este sábado, as eleições intercalares internas do PS/Braga, com 444 votos contra 119 da lista B liderada por Jorge Faria.

Feio, que tinha ganho as eleições anteriores contra o mesmo opositor, disse ao JN que quer "credibilizar o PS perante os bracarenses, através de uma oposição ativa e responsável e de um projeto para a cidade".

O vencedor havia-se demitido em janeiro "para clarificar a situação interna", dado que Jorge Faria punha em causa a sua legitimidade, após uma queixa apresentada na Comissão de Jurisdição do partido, pelo facto de Artur Feio se ter candidato sem ter apresentado uma moção de estratégia.

As eleições voltam, assim, a ocorrer em janeiro de 2020 no PS/Braga.