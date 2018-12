Automobilista em contramão provoca dois feridos graves em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 12:48 Facebook

Um automobilista alcoolizado e a conduzir em contramão provocou ferimentos graves em duas mulheres que seguiam em outro automóvel, na Rua da Cidade do Porto, perto da estátua de Santos da Cunha, na cidade de Braga, durante a madrugada desta quinta-feira.

As duas mulheres ficaram encarceradas dentro de uma viatura, ambas com ferimentos graves, enquanto o condutor que seguia em contramão teve ferimentos ligeiros. As duas vítimas em estado grave precisaram de ser desencarceradas por operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

Aquele acesso rodoviário a sul da cidade de Braga esteve cortado ao trânsito entre as 3.20 horas (hora de alerta) e as cinco horas da madrugada.

A Esquadra de Trânsito e outras valências da PSP de Braga mantiveram a segurança em redor do local do sinistro, enquanto os Bombeiros Sapadores de Braga e meios do INEM, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), prestaram os primeiros socorros às três vítimas, transportadas mais tarde para o Hospital de Braga.

Foi nesta mesma unidade hospitalar que o condutor do carro imobilizado no acidente por conduzir em contramão foi submetido a teste de alcoolemia, confirmando-se que, tal como indiciava, tinha naquela altura uma taxa de álcool superior ao limite permitido legalmente.