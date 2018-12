Automobilista foge após atropelar idoso em Braga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:35 Facebook

Vítima estava a atravessar a passadeira quando foi colhida. GNR procura identificar condutor envolvido no acidente.

Um idoso foi atropelado quando, ao início da noite deste sábado, atravessava a passadeira da Avenida do Cávado, em Palmeira, Braga. A vítima, que reside naquela freguesia bracarense, foi transportada para o Hospital de Braga com ferimentos considerados graves, enquanto o condutor envolvido no acidente fugiu do local e continua a monte.

Segundo o JN apurou, o atropelamento ocorreu pelas 18 horas, numa altura em que o peão tentava atravessar a Estrada Nacional 101, que atravessa a localidade de Palmeira, junto a uma pastelaria e farmácia existentes na Avenida do Cávado. Devido ao impacto do carro, o idoso acabou por ser projetado a uma distância a rondar os dez metros e sofreu graves ferimentos.

Pouco depois, foi assistido pelas equipas da ambulância do INEM e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga, tendo, em seguida, sido encaminhado para o hospital local, onde continua internado devido ao seu estado muito preocupante.

Quem não prestou qualquer assistência à vítima foi o condutor do automóvel. Este fugiu do local logo após o embate, dirigindo-se no sentido que dá acesso à cidade de Braga. Nesta altura, o automobilista continua a monte e ainda não está identificado pelas autoridades, nomeadamente pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Braga. Estes especialistas em acidentes rodoviários marcaram presença na Avenida do Cávado para recolher indícios que sustentem a investigação em curso.