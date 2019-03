Bailarina portuguesa de 12 anos apurada para a final da Dance World Cup

Hoje às 19:45 Facebook

A jovem bailarina bracarense Carolina Costa, de 12 anos, apurou-se para a final do Dance World Cup, evento mundial de dança que este ano a decorre em Braga.

Carolina Costa, natural da cidade de Braga, apurou-se este sábado para as semifinais que tiveram lugar na Figueira da Foz, no escalão "Children", com três medalhas de ouro e duas de prata.

A bailarina foi a melhor entre a classe dos 10 aos 13 anos em solo de Ballet Livre com o tema "Cupido", tendo conquistado também, mas em trio, a medalha de ouro em Jazz, com a coreografia intitulada" De-lovely, De-licious, De-lightful".

A terceira medalha de ouro de Carolina Costa foi obtida em quarteto, com a coreografia "Amigas Esmeralda".

Para além do apuramento para a grande final mundial, que decorre em junho e julho, no Fórum Altice Braga, Carolina Costa foi também convidada pela organização para dançar na gala Mini/Children, que decorrerá este domingo.