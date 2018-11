Bebé de 20 meses fica com perna entalada num elevador em Braga

Emília Monteiro Hoje às 20:40 Facebook

Um bebé de 20 meses ficou ferido ao inicio da noite desta sexta-feira, no elevador de um prédio na Rua Rosália de Castro, no Fujacal, em Braga, depois de ter colocado uma perna entre a porta e a parede da caixa do elevador.

Os Bombeiros Sapadores foram chamadas pouco passava das 19 horas. No local, estiveram também os Voluntários de Braga, um desencarcerador e uma viatura médica.

Antes da chegada dos bombeiros, os moradores conseguiram retirar a perna do bebé do exíguo espaço onde se encontrava.

A criança foi transportada para o Hospital de Braga onde está a receber tratamento aos ferimentos sofridos.