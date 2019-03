Bebé morre engasgada após almoço na creche em Braga

Sandra Freitas Hoje às 17:56 Facebook

Uma bebé com nove meses entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer no Hospital de Braga, após se ter engasgado durante o almoço na creche que frequentava, na freguesia de Gualtar, na segunda-feira.

"Fomos acionados devido a uma obstrução da via aérea da bebé e rapidamente deslocámos uma ambulância e transportámos a vítima para o Hospital de Braga", adiantou fonte oficial do INEM, acrescentando que, minutos depois, foi também acionada uma equipa de psicólogos "para dar apoio aos funcionários da creche", que ficaram transtornados após saberem do falecimento da menina.

Na segunda-feira, ninguém da instituição quis prestar declarações sobre o incidente, mas segundo o JN apurou, os responsáveis entraram em contacto imediato com os pais.

Segundo a informação que chegou aos familiares, Matilde Dias ter-se-á sentido mal logo após o almoço, o que levou as auxiliares a assumirem que a menina se engasgou e começou a asfixiar. Ligaram o 112, mas os médicos já não conseguiram reverter a situação.

Matilde Dias era a única filha de um casal jovem, na casa dos 30 anos, que vivia na União de Freguesias de Este (S. Pedro e S. Mamede), em Braga.

A autópsia ao corpo - que vai determinar as causas exatas do óbito da bebé - foi realizada na segunda-feira e o funeral decorre na quarta-feira, pelas 17.30 horas, na Igreja Paroquial de Sequeira, em Braga, de onde a família do pai é natural. A partir das 11 horas, o corpo estará já em câmara-ardente.

"O meu telefone não pára de tocar. A freguesia está em estado de choque. É uma família muito acarinhada", lamentou o presidente da Junta de Sequeira, João Rocha.