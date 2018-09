Bombeiro de Elite 2018 com recorde de estrangeiros

Joaquim Gomes Hoje às 02:13 Facebook

Twitter

A prova Bombeiro de Elite 2018 terá na edição deste ano uma participação recorde de estrangeiros, "em função do êxito da edição anterior", segundo revelou ao JN Ricardo Fernandes, o coordenador da organização do evento, que se realiza no Bom Jesus, Braga.

Para a edição Bombeiro de Elite 2018 está já garantida a presença de ingleses, alemães, polacos, eslovenos, franceses e espanhóis de corporações profissionais e voluntárias no total de 150 elementos que, em meados de outubro, estarão na cidade de Braga.

Esta prova de resistência, no dia 13 de outubro, no Monte do Bom Jesus, em Braga, esgotou o limite de inscrições que por sua vez já tinha sido alargado a centena e meia de operacionais em relação à sua primeira edição em 2017, acrescentou Ricardo Fernandes, que é igualmente secretário no Norte da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais e operacional na Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

O evento consiste na subida ao Monte do Bom Jesus, em Braga, através de uma prova de resistência, cujo objetivo é percorrer 615 metros, que tem desnível positivo de 116 metros, com 566 degraus, onde todos os participantes terão de envergar Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo com botas de fogo e Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA), no menor tempo possível, em função da idade e género dos bombeiros.

A primeira edição do Bombeiro de Elite teve lugar em 7 de outubro de 2017, constituindo a primeira prova em Portugal tendo como pano de fundo um monumento nacional, com o apoio da Câmara Municipal de Braga, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais/Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, conforme explicou ao JN Ricardo Fernandes, enaltecendo "todos os apoios e patrocínios, sem os quais seria de todo impossível realizar um evento desta dimensão".