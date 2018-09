Bombeiro de Elite já triplicou número de participantes

Joaquim Gomes Hoje às 01:15 Facebook

A prova Bombeiro de Elite, em Braga, que consiste em subir o Escadório do Bom Jesus do Monte, com quase 20 quilos de equipamento de proteção individual (fardamento de combate de incêndios urbanos), tem esta sexta-feira o triplo do número de participantes, ainda a três semanas da realização a 13 de outubro, mas as inscrições continuam abertas.

Das três centenas de inscritos, cerca de 10 por cento são estrangeiros, designadamente de seis nacionalidades, francesa, inglesa, alemã, polaca, eslovena e espanhola, segundo revelou ao JN o seu principal organizador, Ricardo Fernandes, bombeiro da Companhia de Sapadores de Braga e dirigente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, destacando que "o Bombeiro de Elite, apensas na sua segunda edição, é uma das provas mais concorridas de maior dimensão a nível europeu, o que conseguimos em dois anos".

Ricardo Fernandes revelou ao JN "haver agora uma onda de inscrições", após "ter sido atingido um patamar inicial de 250 bombeiros, mas temos capacidade de receber mais participantes, no limite poderíamos chegar até ao meio milhar de bombeiros, devido à colaboração de entidades, empresas e também de cerca de meia centena de voluntários".

O desafio deste evento Bombeiro de Elite, é uma subida do Escadório do Bom Jesus do Monte, em Braga, através de uma prova de resistência, cujo objetivo é o de percorrer 615 metros, que têm desnível positivo de 116 metros, com 566 degraus, onde todos os participantes terão que envergar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo com as botas de fogo e Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA), no menor tempo, nisso consistindo este evento, que se realizou em outubro do ano passado.

A exemplo da primeira edição, em 2017, esta prova de resistência decorrerá no Monte do Bom Jesus, em Braga, nos mesmos moldes, mas agora com sete escalões etários para cada um dos géneros, feminino e masculino, "para ser assim mais justa a classificação dos concorrentes, em função da sua idade, como foi sugerido por outro organizador da primeira hora, o atleta José Sousa, da ADN / Organização de Eventos Desportivos, que é o responsável direto por toda a parte técnica desta prova", afirmou Ricardo Fernandes.

A primeira edição da prova Bombeiro de Elite teve lugar já em 7 de outubro de 2017, constituindo a primeira iniciativa do género em Portugal tendo como pano de fundo um monumento nacional, com apoio Câmara Municipal de Braga, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, da ADN / Organização de Eventos Desportivos, Confraria do Bom Jesus e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, para além de outras entidades, de empresas particulares e voluntários, que se têm vindo a associar ao evento.